Ідеально до вечері: рецепт швидкого салату з м'ясом і грибами

Для приготування салату можна використовувати яловичину, куряче філе або м'ясо індички. З будь-яким із цих інгредієнтів він буде смачним.

Смачний і ситний салат — чудове доповнення на стіл до обіду або вечері. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він не потребує особливих кулінарних навичок, готується дуже швидко і чудово втамовує голод.

М'ясний салат із грибами

Інгредієнти:

яйця варені — 5 шт;

варене м'ясо (куряче філе або яловичина) — 300 г;

мариновані печериці — 300 г;

спеції: сіль, перець — за смаком;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування:

Курячі яйця почистити, нарізати дрібними кубиками. Яловичину або куряче філе теж подрібнити аналогічно. Із печериць злити розсіл і порізати їх навпіл або на чотири частини, залежно від розміру.

Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, додати сіль, перець та інші спеції (за бажанням), заправити майонезом і перемішати. Салат готовий!

Читайте також:

Вишукано і смачно: рецепт салату "Королівський"

Картопляний салат із чорною редькою та яблуками: рецепт соковитої та вітамінної страви

Салат із квасолею, сухариками та ковбасою: швидкий рецепт дуже смачної закуски