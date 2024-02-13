Курячі котлети з грибами: рецепт ситної добавки до будь-якого гарніру
Найсмачніші такі котлети — з картопляним пюре. Їхній смак оцінять і дорослі, і діти.
Поєднання м'яса та грибів — це завжди дуже смачно. Рекомендуємо приготувати котлети з грибами за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Така страва чудово підійде до картопляного пюре і сподобається всій родині.
Котлети з грибами
Інгредієнти:
- фарш із філе курки — 500 г;
- яйце — 1 шт;
- печериці — 6 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 1 зубчик
- сіль, перець, паприка — за смаком.
Спосіб приготування:
Гриби почистити, порізати. цибулю почистити, порізати кубиками. Обсмажити гриби і цибулю на сковороді, трохи змащеній олією, практично до готовності.
Змішати грибно-цибулеву масу з курячим фаршем, додати пропущений через прес часник, сире яйце, спеції, все перемішати.
Вологими руками сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на пательні на невеликій кількості олії з обох боків.
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