Найкраще для романтиків: рецепт смажених маринованих креветок
Креветки — один із найсильніших афродизіаків. Страва з цим інгредієнтом стане гарним варіантом страви для романтичної вечері.
Креветки, як і інші морепродукти — визнані афродизіаки. А що краще на День святого Валентина, ніж страви, які не тільки смачні, а й налаштовують на романтичний лад? Радимо потішити своїх коханих вечерею зі смаженими маринованими креветками за рецептом із блогу "Кулінарія".
Смажені мариновані креветки:
Інгредієнти:
- очищені креветки — 900 г;
- олія — 1/4 склянки (рослинна або оливкова);
- імбир — 10 см;
- часник — 4 зубчики;
- цукор — 4 ст. л.
Для маринаду:
- сіль — 1/4 склянки;
- цукор — 2,5 ст. л;
- перець чилі — 2,5 ст. л;
- вода — 4 склянки.
Спосіб приготування:
Змішати сіль, цукор, чилі та воду, збити вінчиком до розчинення цукру і солі. Викласти креветки в маринад і залишити за кімнатної температури на 20 хвилин.
Нагріти рослинну олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажити очищений і дрібно порізаний імбир і дрібно порізаний часник, помішуючи дерев'яною ложкою, протягом хвилини.
Додати цукор і продовжити помішувати, поки часник не стане блідо-золотим (ще 1-2 хвилини).
Злити маринад із креветок, процідивши через друшляк, і викласти в сковороду. Збільшити вогонь. Готувати, помішуючи, до рожевого кольору у креветок (близько 3-4 хвилин).
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