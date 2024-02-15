Горбуша в клярі: рецепт дуже корисної та смачної страви
Горбуша має масу корисних властивостей, а також має прекрасний смак. Побалуйте себе і своїх рідних апетитною стравою на обід або вечерю.
Риба в меню забезпечує організм корисними вітамінами та мікроелементами. Якщо хочете приготувати щось корисне і смачне, зверніть увагу на горбушу в клярі, рецептом якої поділилися в блозі "Рецепти кожен день".
М'ясо горбуші — це білок, який легко засвоюється організмом, що робить його незамінним для дієтичного харчування під час схуднення. Користь горбуші зумовлена набором полінасичених жирних кислот і мінеральних речовин. Вона зміцнює кістки і нігті, покращує стан волосся і шкіри, уповільнює процеси старіння і підвищує імунітет.
Горбуша в клярі
Інгредієнти:
- горбуша свіжа — 250 г;
- яйце — 1 шт;
- молоко — 1 склянка;
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- олія рослинна — для обсмажування;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
У глибоку миску розбити яйце, налити молоко, додати борошно, сіль. Розмішати вінчиком до однорідної маси, що нагадує густу сметану.
Філе горбуші нарізати на невеликі шматочки і помістити їх у миску з кляром.
За допомогою виделки вмочати шматочки риби в клярі з усіх боків і переносити на сковорідку в гарячу рослинну олію. Обсмажити рибу в клярі з обох боків приблизно по 2-3 хвилини з кожного. Викласти на паперові серветки, щоб з неї пішов зайвий жир. Подавати з будь-яким гарніром.
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