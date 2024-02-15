Бендерики з м'ясом: рецепт універсального та ситного перекусу (відео)

Бендерики можна приготувати про запас і зберігати в морозилці. Вони ідеально підійдуть як перекус на роботу або в школу.

Бендерики давно завоювали популярність на українських кухнях. Це дуже ситні фаршировані м'ясом млинці, згорнуті трикутником і обсмажені в клярі на сковорідці. На відміну від налисників, для начинки використовується сирий фарш. Рекомендуємо приготувати цю смачну страву за рецептом кулінарного блогера Дар'ї Дарико.

Бендерики з м'ясом

Інгредієнти на 50 штук:

Для млинців:

яйця — 4 шт;

тепле молоко — 2 склянки;

вода — 2 склянки;

борошно — 2 склянки + 4 ст. л;

сіль — 2 ч. л;

цукор — 4 ст. л;

рослинна олія — 6 ст. л;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

м'ясний фарш — 600-700 гр;

цибуля — 1 шт;

вода — 50 мл;

сіль, перець.

Для льєзону:

яйця — 3 шт;

вода — 50 мл;

сіль.

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для млинців до однорідної маси, посмажити млинці на сковорідці з обох боків.

Для начинки змішати фарш, пропущену через м'ясорубку цибулю, сіль, перець і воду, вимісити.

Скрутити бендерики зручним для вас способом (на відео їх два).

Яйця перемішати віночком із водою та сіллю. Занурювати кожен бендерик у льєзон і смажити на олії або на вершковому маслі з кожного боку по 2-3 хвилини на вогні, нижчому за середній (якщо крутили другим способом, то 3-5 хвилин). Викласти готові бендерики на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.

Подавати їх найкраще зі сметаною.

Якщо хочете приготувати напівфабрикати, то складіть їх у морозилку відразу після того, як покладете в млинці начинку, не занурюючи їх у льєзон і не обсмажуючи.

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