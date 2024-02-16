Тилапія в овочевому соусі: рецепт ніжної риби

Рибу можна подавати як окрему страву, а також як добавку до гарніру. У будь-якому варіанті її смак буде бездоганним.

Якщо в рибному магазині ви не змогли пройти повз тілапію і купили кілька штук для проби, рекомендуємо приготувати її за рецептом кулінарної блогерки Тамари Лозинської та потішити себе смачною та соковитою стравою, яка буквально тане в роті й не осідає на талії зайвими грамами.

Тилапія в овочевій заливці

Інгредієнти:

тилапія — 4 шт;

сіль, перець;

борошно для панірування.

Для засмажки:

цибуля;

морква.

Для заливки:

солодкий перець — 1 шт;

помідор — 1-2 шт;

кріп;

часник — 2-4 зубчики;

спеції за смаком;

вершки — близько 100 мл.

Спосіб приготування;

Рибу помити, порізати на шматочки, додати сіль, перець, усе перемішати.

Обваляти рибу в борошні, обсмажити на пательні з рослинною олією з обох боків, після чого викласти на деко.

Цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці, все обсмажити до готовності, викласти засмажку на рибу на деку.

Усі інгредієнти для заливки перебити в блендері до однорідної маси. Перець перед подрібненням необхідно очистити від насіння і плодоніжки.

Залити отриманою масою рибу і відправити її в розігріту до 175 градусів духовку на 30-50 хвилин.

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