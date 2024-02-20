Найсмачніші котлети із секретним інгредієнтом: як приготувати
Якщо любите котлети, то спробуйте приготувати їх за цим смачним рецептом. Вони виходять апетитні та дуже соковиті.
Котлети можна приготувати за багатьма рецептами. І у кожної господині точно є свій власний. До книжки рецептів можна додати ще один. Всього лише один інгредієнт: домашні сухарі, роблять ці котлети дуже смачними. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Домашні котлети
Інгредієнти:
- фарш – 1,5 кг;
- цибуля – 3-4 шт;
- часник – 4-5 зубчика;
- панірувальні сухарі – 150 г;
- вода – 300 мл;
- сіль – 2 ч. л;
- чорний перець – до свого смаку;
- вершкове масло – 50 г.
Краще для котлет брати суміш яловичини та свинини. Додайте подрібнену у блендері цибулю та пропущений через прес часник.
Панірувальні сухарі можна взяти вже готові, а можна приготувати їх самостійно. Наріжте батон, покладіть на деко та висушіть у духовці, а потім подрібніть блендером.
150 грамів панірувальних сухарів залийте водою (приблизно 300 мл). Перемішайте та додайте сухарі до фаршу. Посоліть та поперчіть і перемішайте. Більше до фаршу нічого додавати не треба. Якщо він здається занадто щільним, можна додати трохи води.
Формуйте котлети. Частину можна заморозити. Інші обсмажте на сковороді на олії з двох боків на середньому вогні.
Потім візьміть форму для випічки, покладіть в неї котлети, зверху — вершкове масло, закрийте фольгою і поставте в духовку, розігріту до 160 градусів. І готуйте хвилин 40.
Такі смачні котлети найкраще смакують із картопляним пюре. Його приготувати просто: очистіть картоплю, залийте водою і варіть до готовності. Воду злийте, картоплю розімніть у пюре, додайте трошки вершкового масла та молока та перемішайте.
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