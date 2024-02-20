Салат "Феєрверк": як приготувати смачну святкову страву

Цей салат трохи нагадує класичний "Цезар", але смакує краще. Страва виходить дуже смачною.

Якщо любите ситні зимові салати, то спробуйте приготувати цей салат. В ньому є все, щоб страва добре смакувала. І салат дуже просто готується. Він чимось нагадує "Цезар", але інгредієнтів в ньому більше. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Салат "Феєрверк"

Інгредієнти:

пекінська капуста (або салат Айсберг) – 1/2 качана середнього розміру;

болгарський перець – 1 шт;

одна червона цибулина;

упаковка крем-сиру;

одна куряча грудка;

Для маринаду:

оливкова олія — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

кунжут — 2 ст. л.;

перець чорний мелений.

Для сухариків:

білий хліб — 2 шматочки;

оливкова олія — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1/2 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

базилік сушений.

Для заправки:

майонез – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

чорний мелений перець;

сік 1/2 мандарину.

Куряче філе помийте, наріжте тонкими короткими смужками. Додайте перець, соєвий соус, оливкову олію, кунжут. Все перемішайте та залиште на 20 хвилин.

Потім обсмажте шматочки курки до золотистого кольору.

Тепер приготуйте сухарики. До оливкової олії додайте базилік (за бажанням), подрібнений часник, соєвий соус. Білий хліб дрібно наріжте та перемішайте з олією.

Підсушіть шматочки хліба на сковороді, поки не вийдуть сухарики.

Крем-сир змішайте з дрібно нарубаною зеленню, для клейкості можна додати краплю майонезу, та скачайте маленькі кульки.

У салатник викладіть нарізану пекінську капусту (дрібно нарвати), нарізаний соломкою болгарський перець та нарізану півкільцями цибулю.

Приготуйте заправку: змішайте майонез зі сметаною, додайте соєвий соус, сік половинки мандаринки, подрібнений часник, чорний мелений перець.

До овочів додайте курку, полийте заправкою та перемішайте. Зверху викладіть сухарики, сирні кульки, шматочки з мандарину, що залишився (за бажанням).

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