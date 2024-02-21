Салат "Київський": як приготувати смачну альтернативу олів'є

Якщо вам подобається салат олів'є, але хочеться чогось новенького, спробуйте цю страву. Салат "Київський" точно буде вам до смаку.

Салат "Київський" – типовий зимовий салат. Він виходить ситний та смачний. І досить швидко готується. Він чимось нагадує класичний Олів'є, то може бути приємною заміною цієї страви на святковому столі. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Салат "Київський"

Інгредієнти:

копчена куряча грудка або стегенце 200 г;

солодкий перець 1 шт.;

свіжий огірок 1 шт.;

сир твердий 150 г;

кукурудза 100 г;

яйця 4 шт.;

цибуля зелена та майонез.

Почніть з того, що наріжте свіжий огірок та свіжий солодкий перець соломкою. Вибирайте червоний перець – так салат виглядатиме красивіше та смакуватиме краще.

Копчену курячу грудку або стегенце теж нарізаємо соломкою.

Яйця відварюємо вкруту та теж нарізаємо соломкою. Додаємо консервовану солодку кукурудзу. Твердий сир натираємо на великій тертці і додаємо в салат до решти інгредієнтів.

Посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулькою і заправляємо майонезом. Все перемішуємо та подаємо до столу.

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