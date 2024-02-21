Смачний торт "Наполеон": рецепт популярного десерту

Рецептів цього смачного торту існує безліч. Але це – один із найпростіших.

Якщо любите торт "Наполеон", то його простіше приготувати самостійно, ніж купувати в магазині, чи кондитерській. І ви зможете контролювати кількість крему, а це головне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком anny.cooking.

Торт "Наполеон"

Інгредієнти:

Для коржів:

1 яйце;

1,5 ст. л. оцту;

1/2 ч. л. солі;

120 мл дуже холодної води;

300 г холодного масла;

500 г борошна.

Для крему:

3 яйця;

250-300 г цукру;

80 г крохмалю кукурудзяного;

900 мл молока;

350 мл вершків 33%.

Для тіста змішуємо яйце, воду, сіль та оцет. Холодне масло натираємо в борошно на терці та перетираємо в крихту. Додаємо рідкі інгредієнти та замішуємо тісто, яке не липне до рук, якщо липне, додайте ще трішки борошна.

Загортаємо тісто у харчову плівку і охолоджуємо 1-2 години.

Як охолодилось, дістаємо з холодильника та ділимо тісто на 12 рівних частин, розкачуємо тісто між двома листами пергаменту розміром більше 21 см, наколюємо виделкою, щоб тісто не пішло пухирями та випікаємо по одному при 180 градусах. На кожен корж піде по 12 хвилин.

Тепер готуємо крем. З'єднуємо цукор і крохмаль, додаємо яйця та ваніль, змішуємо. Підігріваємо молоко, і додаємо потроху гаряче молоко до яєць з цукром. Кладемо на вогонь, і, постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Накриваємо плівкою, так щоб вона торкалась поверхні та охолоджуємо до кімнатної температури.

Збиваємо холодні вершки, бажано до стійких піків, додаємо крем і збиваємо ще декілька хвилин до однорідності.

Тепер збираємо торт: перемащуючи коржі кремом. Декоруємо крихтами та охолоджуємо ніч або цілу добу в холодильнику. Ваш ідеальний "Наполеон" готовий.

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