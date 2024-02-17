Домашнє морозиво зі смаком дитинства: тільки органічні компоненти

Три смачні рецепти з органічних складників, які потішать усіх членів родини. І головне — просто, швидко та дуже смачно!

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Ми навіть не будемо питати, чи любите ви морозиво. Ми можемо лише дізнатися, яке морозиво ви любите. Пропонуємо три смачні рецепти з органічних складових, які потішать усіх членів родини. І головне — просто, швидко та дуже смачно!

Шоколадне морозиво

Інгредієнти:

250 мл молока;

250 мл вершків;

75 г цукру;

120 г шоколаду.

У невелику каструльку налийте молоко, всипте цукор і поставте все на вогонь. Нагрівайте доти, доки цукор не розтане, але щойно він розчиниться, зніміть каструльку з вогню. Залиште, поки молоко не охолоне.

У молоко, що охололо, додайте вершки, перемішайте і перелийте в ємність для морозильної камери. Поставте в холод на 6-7 годин. Під час заморожування суміш потрібно двічі діставати та збивати блендером. Перед остаточним заморожуванням у морозиво слід додати тертий шоколад.

Перед подачею дістаньте морозиво з холодильника і дайте відтанути протягом пів години.

Морозиво зі згущеним молоком

Інгредієнти:

3/4 банки згущеного молока;

650 мл жирних вершків.

Ретельно збийте вершки, влийте в них молоко. Не зупиняючи збивання, вилийте підготовлену масу в спеціальний посуд для заморожування. Поставте в морозильну камеру.

Періодично, раз на дві години, діставайте морозиво і збивайте його. Робіть так, поки воно остаточно не заморозиться. Зазвичай достатньо близько 9 разів.

Перед подачею дістаньте морозиво з холодильника і дайте відтанути пів години.

Пломбір "Як у дитинстві"

Інгредієнти:

3 жовтки яєць;

150 г цукру;

150 мл молока із жирністю 3,2%;

400 мл вершків із жирністю 33%;

ванільний цукор за смаком.

Відокремте білки від жовтків. Жовтки помістіть в окрему миску і додайте до них цукор. Білки поставте в холодильник, з них пізніше приготуйте корисний омлет або ангельський бісквіт. Збийте жовтки до повного розчинення цукру. Краще робити це міксером, але вінчик теж підійде. Якщо довести суміш до білої піни, пломбір буде білішим, а якщо не доводити — з жовтим відтінком.

Підігрійте молоко в каструлі до температури 65-70 градусів. З'єднайте жовтки з молоком, однак — увага! — обережно. Якщо змішати гаряче молоко з жовтками, вони згорнуться. Щоб цього не сталося, додавайте молоко порційно за таким принципом:

на око визначте об'єм жовтків і влийте половину від цього об'єму молока тонкою-тонкою цівкою до яєчно-цукрової суміші, постійно помішуючи;

після першої порції молока, жовтки трохи нагріються, почекайте секунд 20, ще раз гарненько перемішайте і додайте ще трохи молока;

температура жовтків ще трохи підніметься, перемішайте і цівкою влийте залишок молока.

Тепер приготуйте крем. Мікс жовтків і молока перелийте в каструлю, поставте на повільний вогонь. Щоб крем не згорнувся і не перетворився на омлет, активно перемішуйте крем лопаткою, краще силіконовою. На крем піде не більше 10 хвилин, а консистенція вийде трохи рідшою, ніж незварене згущене молоко.

Готовий крем перелийте в окрему миску і поставте в прохолодне місце. Коли крем повністю охолоне, поставте його в морозилку на 10 хвилин. В окремій мисці збийте вершки до стану, коли насадка міксера залишатиме слід, що зникає.

Дістаньте крем із морозильної камери, додайте до вершків і ретельно, але дбайливо перемішайте все лопаткою.

Відправте все на три години в морозилку, при цьому кожні 30 хвилин необхідно діставати пломбір і перемішувати міксером. Наприкінці залишаємо в морозильній камері на дві години.

Подавайте готовий пломбір у чашці або вафельному ріжку, додавши горішки, фрукти, тертий шоколад та інші наповнювачі.

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