Що таке ечпочмак і як його приготувати: рецепт популярної татарської страви

Ечпочмак — це трикутний пиріжок із начинкою. Це дуже ситна страва.

Татарська випічка займає більшу частину татарської кухні. І найпопулярнішою стравою є, скоріше за все, ечпочмак. У перекладі з татарської це слово перекладається як трикутник, тобто ечпочмак це традиційний татарський трикутний пиріжок. Зазвичай при приготуванні використовується дріжджове тісто, але бувають ечпочмаки з прісного тіста.

Найчастіше для начинки використовують яловичину або баранину, які інколи попередньо обсмажують із цибулею та спеціями. Також у начинку додають картоплю. У начинку в процесі приготування заливають бульйон. Ечпочмаки з м'ясом і картоплею запікаються в духовці до золотистої скоринки і подаються на стіл. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Ечпочмак

Інгредієнти для 8 порцій:

м'якоть яловичини — 600 г;

картопля — 5 шт;

масло топлене — 170 мл;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

яйце — 1 шт;

яловичий бульйон — 500 мл;

сіль — 0,5 ч. л.

Для тіста:

борошно — 600 г;

молоко — 1 склянка;

масло вершкове — 125 г;

дріжджі сухі — 7 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль.

Дріжджі змішайте з цукром і 125 мл теплої води та відставте на 20 хвилин, поки на поверхні не з'являться бульбашки.

Вершкове масло розтопіть і змішайте з молоком у великій мисці. Додайте 300 грамів пшеничного борошна і дріжджову суміш, замісіть тісто і поставте в тепле місце на 40 хвилин. Після всипте борошно, що залишилося, і добре перемішайте. Залиште підніматися ще на годину.

Картоплю та цибулю очистіть. М'ясо, картоплю та цибулю наріжте однаковими маленькими кубиками. Змішайте з топленим маслом, поперчіть і посоліть. Перемішайте начинку і залиште на годину. Щоб вийшла соковита начинка, краще використовувати жирне м'ясо.

На присипаному борошном столі розділіть тісто на 8 порцій і розкачайте кожну кульку в корж. Викладіть на пласт тіста начинку.

Защипніть краї у вигляді трикутника, залишивши в середині отвір. Розігрійте духовку до 190 °C. Викладіть ечпочмаки на застелене пергаментом деко і дайте постояти 10 хвилин. Потім змастіть збитим яйцем і випікайте 20 хвилин. Вийміть пиріжки з духовки, і влийте в кожен ечпочмак по дві столові ложки гарячого бульйону. Якщо бульйону немає, то додайте розтоплене вершкове масло (змішайте його попередньо з невеликою кількістю води).

Поверніть пиріжки в духовку ще на 20 хвилин. Подавайте ечпочмаки до столу гарячими.

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