Торт "Спартак": рецепт смачного святкового десерту

Шоколадно-медовий торт "Спартак" без перебільшення можна вважати народним. Його рецепт добре відомий, але хто його приготував вперше – невідомо.

Торт "Спартак" – це надзвичайно смачний торт в якому шоколадні коржі поєднуються із смачним білим кремом. В цьому рецепті є також вишнева начинка, яка додає трошки кислинки у солодкий десерт. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком vitala_foodblog.

Торт "Спартак"

Інгредієнти:

Для коржів:

750 г борошна;

6 ст. л. какао;

225 г цукру;

150 г масла;

3 яйця;

6 ст. л. меду з гіркою;

1,5 ч. л. соди;

1,5 ч. л. розпушувача.

Для крему:

150 г борошна;

225 г цукру;

100 г цукрової пудри за бажанням, якщо любите солодке;

300 г масла;

750 г молока;

3 ч. л. ванільного цукру.

Для вишневої начинки:

300 г вишень без кісточки;

50 г цукру;

50 г коньяку;

50 мл води;

2 ст. л. з гіркою крохмалю кукурудзяного.

Змішайте у мисці мед, масло, цукор та розтопіть на водяній бані до однорідності. Додайте збиті яйця, активно помішуючи, щоб не згорнулися. І соду. Заварювайте пару хвилин мішаючи, маса повинна збільшитись у об‘ємі.

Потім змішайте усі сухі інгредієнти: борошно, какао і розпушувач. Краще їх просіяти.

Рідку масу влийте до сухих інгредієнтів та замісіть тісто. Дайте постояти 15 хвилин при кімнатній температурі. Поділіть на 12 кульок, поставте у холодильник на 1 годину.

Поки тісто охолоджується, готуйте крем.

Змішайте сухі інгредієнти, влийте молоко невеликими порціями, щоб не було грудочок. Заваріть на невеличкому вогні, поки не загусне. На це піде десь три години після закипання.

Перелийте у миску та охолодіть. Збити м‘яке масло з пудрою або без, поки не побіліє. По 1 ложці введіть заварну основу. Ваш крем готовий.

І готуйте вишневу начинку. Вишні без кісточки, цукор і коньяк поставте на вогонь та варіть дві хвилини. Крохмаль розведіть у теплій воді та влийте до вишень, заваріть і охолодіть.

Тепер випікайте коржі. Кожну кульку тіста розкачайте, виріжте круглий корж, наколіть виделкою та випікайте при температурі 180 градусів хвилин 10.

Готові коржі охолодіть та збирайте торт. Простіше за все це робити у кулінарному кільці, всередину якого вставте лист пергаменту. Перемажте коржі кремом, через раз добавляйте вишневу начинку. Поставте у холодильник на ніч, попередньо накривши плівкою.

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