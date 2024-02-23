Неочевидні правила етикету за столом: як їсти різні страви

Приховані правила етикету під час застілля чи фуршету, пікніку чи перекусу, про які варто знати.

"У всіх дріб'язкових справах важливий стиль", — писав Оскар Уайлд, класик англійської літератури, володар бездоганного смаку і великий знавець світського життя. От і ми про це. Тому пропонуємо вам до основних правил поведінки за столом, які зазвичай відомі нам з дитинства, долучити низку неочевидних умов, до яких варто поставитися з великою увагою.

Наприклад, ми не завжди чітко знаємо, коли виделка і ніж дійсно не потрібні, а в яких ситуаціях етикет вимагає від нас все ж таки використовувати столові прибори. Крім того, не варто забувати і про правила поведінки під час застілля:

не залишайте телефон на загальному столі;

перед тим, як зробити ковток, краще проковтнути їжу і витерти губи серветкою, щоб краї келиха залишалися чистими;

виходячи з-за столу, скажіть "Вибачте".

Адже ділити застілля з ввічливими людьми набагато приємніше.

Місо-суп

Місо-суп зазвичай подають у невеликій глибокій чаші. Взявши її в долоню однієї руки і притримуючи за стінку великим пальцем, бульйон п’ють маленькими ковтками. Паличками в іншій руці притримують у чаші сир тофу та інші інгредієнти. Після того, як бульйон буде випито, можна з’їсти тофу, локшину, гриби й інші тверді складові страви, використовуючи палички або ложку.

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Бекон

Хрусткий підсмажений бекон може розкришитися, якщо його різати ножем, тому його їдять руками. М’який бекон, як правило, жирний, і ним можна легко забруднити пальці. Тому під час їжі використовують виделку і ніж.

Фото: pixabay.com

Оливки і маслини

Коли оливки подаються як закуска, їх можна брати руками. Якщо оливки додано до страви, наприклад, салату, то їх їдять виделкою. Оливку в келиху мартіні можна з’їсти після того, як напій буде випито.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Стейк із риби

Рибний стейк зазвичай готують з лосося, сьомги або форелі. Його їдять спеціальними приборами: виделкою з трьома зубчиками і ножем у вигляді лопатки. М’ясо риби дуже м’яке, тому його не ріжуть, а акуратно відокремлюють ножем шматочки, які потім їдять виделкою. Ніж також використовують, щоб відокремити шкіру та кісточки риби.

Фото: pixabay.com

Риба ціла

Таку рибу потрібно розрізати посередині від голови до хвоста так, щоб залишити осторонь хребет. Верхній шар "розкрийте" як книжку, шматочки м’яса можна перекласти на вільне місце на тарілці. Підчепивши хребет виделкою, вийміть його з риби і покладіть на тарілку для кісток. Можна скропити рибу лимоном і приступити до споживання, використовуючи ті самі виделку і ніж.

Фото: pixabay.com

М’ясо на кісточці, дичина

Під час ділової вечері, в гостях або ресторані м’ясо на кісточці, курку, дичину їдять за допомогою виделки і ножа. У неформальній обстановці — вдома чи на пікніку — м’ясо птиці, реберця можна їсти руками.

Фото: pixabay.com

Креветки

Якщо у страві є креветки з неочищеними хвостами, то їсти їх можна руками, тримаючи за панцир. Потім залишки відкладають на спеціальну тарілку.

Креветки на шпажках, подані у вигляді закуски, замочують у соус і після цього смакують, тримаючи за паличку. Якщо креветки занадто великі й не можуть поміститися в роті повністю, їх їдять, відкушуючи по шматочку. Але в такому разі креветку, яку ви вже надкусили, вмочувати в загальну соусницю не варто.

Коктейль з креветок подається у високій склянці або глибокій чашці. Занадто великі креветки розрізають на кілька частин. Якщо використовувати ніж неможливо, розділіть креветку виделкою і кушуйте шматочками.

Очищені варені та смажені креветки на тарілці їдять за допомогою виделки і ножа.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Піца

Піцу, порізану на шматочки, можна взяти руками із загальної тарілки. Це правило діє на вечірках і будь-яких заходах у неформальній обстановці. Але якщо ви на бізнес-ланчі або обідаєте в кафе, ресторані, краще скористайтеся виделкою і ножем.

Фото: pixabay.com

Тако

Хрусткий корж беруть руками. Якщо ви самі накладаєте собі начинку, почніть з листя зеленого салату – вони не дадуть тісту швидко розм’якнути. Потім можна додати рис, сир, овочі. Краще не класти багато начинки і тримати тако над чистою тарілкою. Якщо якісь інгредієнти випадуть з коржа, буде легко підняти це виделкою.

М’який корж із начинкою загортають рулетом. Зверху тако поливають соусом і їдять за допомогою ножа і виделки.

Фото: pixabay.com

Запечена картопля

Запечену картоплю їдять виделкою. Картоплину притримують пальцями однієї руки, поки за допомогою виделки знімають шкірку. Коренеплід очищують поздовжньо, зверху донизу. (Якщо вгорі на картоплі немає хрестоподібного надрізу, його можна зробити виделкою самостійно, щоб дати парі вийти.) Потім картоплю розламують руками, а виделку використовують для того, щоб перемішати м’якоть коренеплоду з олією та іншими складовими.

Фото: pixabay.com

Зелений горошок

Зелений горошок їдять виделкою і ножем: ножем збирають горошини на виделку, в інший спосіб – наколюють горошок на зубчики виделки. У жодному разі не потрібно розминати горошок, перетворюючи його на пюре.

Фото: pixabay.com

Авокадо

Авокадо, розрізане навпіл, їдять маленькою ложкою, зачерпуючи нею м’якоть плода. Шматочки авокадо в салаті – виделкою. Гуакамоле, як і будь-який паштет, можна намастити на хліб або крекер.

Фото: pixabay.com

Сир

М’які сири, такі як камамбер або брі, їдять разом зі скоринкою. З твердих сортів, наприклад, чеддера, скоринку зрізають ножем, притримуючи сир виделкою.

У ресторані сирну тарілку пропонують на десерт і часто подають з горіхами, фруктами і крекерами. М’які сорти сиру відрізають шматочками і перекладають на свою тарілку. Цей сир можна буде намастити ножем на крекер або хліб і з’їсти як бутерброд, взявши руками.

Тверді сири, порізані шматочками, можна за допомогою столових приборів теж перекласти на свою тарілку. В офіційній атмосфері сир краще їсти виделкою. Але якщо ви зробите бутерброд з крекером або хлібом, не забороняється взяти його руками.

Фото: pixabay.com

Десерти

Тістечка еклери завжди їдять ножем і виделкою. Різати тістечко потрібно дуже акуратно, щоб начинка не вилізла назовні.

Пампушки, пончики і повітряну здобу розламують руками, намащують маслом, їдять маленькими шматочками.

Булочки в глазурі розрізають навпіл або на четвертинки та їдять руками. Якщо випічка занадто липка, то використовують виделку і ніж.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

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