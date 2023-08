"Це все змінює": люди були шоковані, дізнавшись про "правильний" спосіб поїдання круасана (відео)

Багато хто любить поласувати листковими, маслянистими ласощами з маслом і джемом — бажано з чаєм або кавою. Але, на думку експерта з етикету Вільяма Генсона, більшість людей їдять їх неправильно.

Експерт з етикету Вільям Генсон розповів, що люди були здивовані, дізнавшись, що все життя їли круасани неправильно. Про це пише The Mirror.

Попри те, що круасани є французьким делікатесом, багато хто у світі також є великими шанувальниками цієї випічки, особливо вранці. Багато хто любить поласувати цими листковими, маслянистими ласощами з маслом і джемом — бажано з чаєм або кавою. Але, на думку експерта з етикету Вільяма Хенсона, більшість людей їсть їх неправильно.

Перше, що всі роблять неправильно, — це вмочують їх у гарячий напій. У нещодавньому відеоролику, опублікованому в Instagram на своїй сторінці Вільям, який є тренером з етикету, директором компанії The English Manner і автором книги The Buffer's Guide to Etiquette, пояснив, що так робити не варто.

"Коли ви насолоджуєтеся круасаном, ймовірно, за сніданком, за статистикою, вам не треба вмочати його в каву", — сказав британець.

Ще одна річ, яку люди, очевидно, роблять неправильно, — це змащуємо їх олією.

"Точно так само ви не використовуєте масло на круасані. Він уже намазаний маслом. Він повністю масляний. Вам не потрібно додавати його додатково", — продовжив експерт.

На його думку, якщо ви використовуєте ніж для розрізання тіста, то слід одразу ж припинити це робити. Замість цього слід просто відламувати шматочки, а потім додавати будь-які приправи.

"Знову ж таки, якщо йдеться про хліб або напівфабрикат хліба, ми не збираємося використовувати ніж для його розрізання, тому він не потрібен. Замість цього ви відламуєте невеликий шматочок круасана і додаєте джем, мармелад або те, що ви хочете додати", — додав він.

Однак, як показав Вільям, додавати начинку на круасан слід "на тарілці, а не в повітрі". Відео набрало понад 22 000 вподобань, але багато хто був шокований тим, що дізнався про "правильний" спосіб поїдання круасана.

"Це все змінює. Я здивований, бо я справді роблю це правильно, а я завжди вважав себе дивним", — написав один із користувачів соцмережі.

