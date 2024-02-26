Картопляне пюре з сиром і часником: рецепт улюбленої страви з новим смаком

Таке пюре — ідеальний гарнір на всі випадки життя. Його дещо змінений смак абсолютно не псує страву, а робить її більш ситною.

Картопляне пюре — одна з найпростіших і найсмачніших страв, яка ідеально пасує як гарнір до будь-якого м'яса, риби, овочів. Кожна господиня готує його по-своєму, додаючи то молоко, то сметану, то олію, то зажарку. Ми ж сьогодні рекомендуємо урізноманітнити його, додавши часник і вершковий сир. Як приготувати таке пюре, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Картопляне пюре з сиром і часником

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

часник — 1-2 зубчики;

вершкове масло — 3 ст. л;

молоко — 150 мл;

вершковий крем-сир — 150 г.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, очистити, нарізати середніми або великими шматочками приблизно однакового розміру. Часник подрібнити.

Картоплю скласти в каструлю разом із часником. Влити стільки води, щоб її рівень був на сантиметр вищим за картоплю. Додати чайну ложку солі.

Довести картоплю до кипіння на середньому вогні, після чого варити на помірному вогні приблизно 10-15 хвилин до м'якості.

Злити всю рідину. Повернути каструлю на плиту буквально на хвилину, щоб додатково підсушити картоплю.

Розм'якшене вершкове масло змішати з молоком і сіллю, підігріти на плиті, але не доводити до кипіння.

Потовкти картоплю на пюре, порціями додавши спершу оліє-молочну суміш, а після — сир. Щоразу добре перемішувати. При подачі можна посипати пюре рубаною зеленню.

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