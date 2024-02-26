Класика грецької кухні: рецепт ролліні з куркою та сиром (відео)

Начинку для ролліні можна брати будь-яку. Вони однаково смачні як у солодкому вигляді, так і з м'ясом або сиром.

Ролліні — це випічка, яку виготовляють із тонкого витяжного тіста філо, що згортається у форму рулету з начинкою по центру. Попри те, що тіста у виробі менше, ніж начинки, саме філо обожнюють гурмани. Оскільки не всі куштували цю страву, рекомендуємо приготувати її за рецептом кулінарної блогерки Оксани Крецул і потішити домочадців родзинкою грецької кухні.

Ролліні з куркою та сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт;

тісто філо — 1 пачка;

сир сулугуні — 1 пачка;

сир адигейський — 1 пачка;

крем-сир — 1-2 пачки;

пармезан — небагато;

цибулина — 1 шт;

масло вершкове — 1 пачка;

сіль, спеції — за смаком;

кунжут;

яйця, молоко для змащення.

Спосіб приготування:

Тісто розморозити природним шляхом.

Куряче філе відварити зі спеціями. Дати охолонути у воді, тоді воно буде м'яким. Подрібнити блендером із сіллю, спеціями та підсмаженою цибулею. Додати крем-сир і трохи натертого сулугуні.

Для другої начинки натерти всі сири і змішати з крем-сиром, можна трохи підсолити і за бажанням додати зелень.

Лист тіста щедро змастити розтопленим маслом, на краю викласти начинку і згорнути ковбаскою до середини. Зверху змастити збитим яйцем із молоком і присипати кунжутом. Випікати за 190-200 градусів 20-30 хвилин до золотистої скоринки.

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