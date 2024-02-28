Панкейки з шоколадом: рецепт звичної страви з сюрпризом
Такі панкейки особливо сподобаються дітям. Поєднання м'якого тіста і шоколаду дають приголомшливий смак.
Панкейки з шоколадом — це спосіб урізноманітнити улюблену і звичну страву. Як їх приготувати без клопоту, розповіла кулінарна блогерка Ольга Головіна і показала, як це робиться. Візьміть рецепт собі на замітку і тіште близьких млинцями з сюрпризом.
Панкейки з шоколадом
Інгредієнти (на 8-9 штук):
- борошно — 270 г;
- шоколадна паста;
- молоко — 250 мл;
- вершкове масло розтоплене — 4 ст. л;
- цукор — 3 ст. л;
- розпушувач — 2 ч. л;
- яйця — 2 шт;
- сіль — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
На пергамент ложкою викласти кружечки з шоколадної пасти, підморозити в морозилці.
Для тіста змішати просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додати яйця, молоко, розтоплене тепле вершкове масло і добре перемішати до однорідності.
На сковорідку з антипригарним покриттям викласти трохи тіста, потім — шоколадний шматочок і зверху закрити його невеликою кількістю тіста. Смажити панкейки до рум'яності з обох боків. Подавати їх краще теплими, так вони набагато смачніші.
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