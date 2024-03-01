Курка, запечена з лимоном і часником: рецепт страви на вихідні

Соковите м'ясо та хрустка рум'яна скоринка не залишать нікого байдужими. Ця страва підходить до будь-якого гарніру.

Напередодні вихідних саме час обміркувати меню, щоб порадувати близьких чимось особливо смачним і незвичайним. Рекомендуємо запекти курку з лимоном і часником за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Соковита курочка з рум'яною скоринкою — ідеальне рішення.

Курка, запечена з лимоном і часником

Інгредієнти:

курка — 1 шт;

сіль, перець — за смаком;

часник — 1 головка;

лимон — 1 шт;

оливкова олія — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування:

Курку помити, висушити за допомогою паперового рушника, розрізати шкіру до суглобів у місці, де стегна з'єднуються з грудкою. Так тушка рівномірно пропечеться.

Щедро натерти птаха зовні й усередині сіллю і перцем, перенести у форму для запікання і покласти з боків розрізані навпіл лимон і часник.

Полити курку олією і відправити в розігріту до 220 градусів духовку на 45 хвилин.

Потім проткнути ножем найтовстішу частину тушки і подивитися на сік, що виділився. Якщо він буде прозорим, значить, страва готова. Якщо червонуватим, то необхідно ще запікати курку, перевіряючи кожні 5 хвилин.

Готову птицю дістати з духовки, залишити на 15 хвилин, після чого можна нарізати на порційні шматки.

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