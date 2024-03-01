Макарони по-татарськи з м'ясом та овочами: рецепт звичної страви з новим смаком

Поєднання м'яса, макаронів та овочів дає новий і насичений смак, а спеції ще більше підкреслюють його.

Навіть звичайні макарони можуть стати вишуканою стравою, якщо знайти відповідний рецепт. Радимо приготувати макарони по-татарськи з м'ясом та овочами, рецептом якого поділилися в кулінарному блозі "Прості рецепти". Поєднання звичних інгредієнтів створює новий смак. Страва виходить дуже ситною і добре втамовує голод.

Макарони по-татарськи з м'ясом та овочами

Інгредієнти:

цибуля — 2 шт;

м'ясо — 600 р;

морква — 1 шт;

помідор — 2-3 шт;

сіль і спеції

макарони — 1/2 пачки;

часник — 2-3 зубчики;

петрушка.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати шматочками. Пару цибулин нарізаємо півкільцями, а моркву — брусочками. Помідори порізати часточками.

Казан з рослинною олією добре нагріти й опустити м'ясо, обсмажити на сильному вогні. Додати цибулю й обсмажити до золотистого кольору, потім всипати моркву, добре перемішати й посолити. За потреби додати трохи води, накрити кришкою і тушкувати.

Додати помідори, трохи води та спеції. Розтерти дрібку зіри, коріандр, червону солодку паприку і чорний перець.

Готувати до приготування м'яса під кришкою, додати петрушку. Відправити туди ж макарони і готувати ще 10 хвилин. Коли вони приготувалися, додати туди ж пропущений через прес часник.

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