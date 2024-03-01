Свинина, томлена в пиві: страва, яка тане в роті

М'ясо, приготоване таким способом, виходить неймовірно соковитим і дуже м'яким. Його можна їсти з хлібом або подавати з гарнірами.

Пиво — це не тільки популярний пінний напій, який особливою популярністю користується на свята або напередодні вихідних, а й цікавий інгредієнт для приготування різних страв. Наприклад, воно робить м'ясо м'яким, а в млинцях пиво стане чудовою заміною дріжджів. Нерідко його додають у густі соуси та підливи, щоб надати їм особливого смаку і розбавити консистенцію. Пропонуємо вам приготувати свинячу грудинку, топлену в пиві за рецептом автора блогу "Смачні рецепти на кожен день". Аромат і смак такого м'яса підкорить вас із першого шматочка, а їсти його можна буквально одними губами.

Свиняча грудка, томлена в пиві

Інгредієнти:

свиняча грудинка — 1 кг;

пиво світле — 1 пляшка;

соєвий соус — 75 мл;

часник — 5-6 зубчиків;

сіль — 1/2 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

хмелі-сунелі, паприка — по 1 ч. л;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Вимиту й обсушену паперовим рушником свинячу грудинку порізати на грубі порційні шматки, викласти на розігріту сковорідку та підсмажити на сильному вогні до рум'янцю, після чого перевернути. Коли зарум'яниться інший бік, влити пиво, соєвий соус, додати грубо порізаний часник і всі спеції.

Коли маса закипить, поставити вогонь на мінімум, накрити кришкою без отворів і томити до готовності м'яса. На це піде близько двох годин.

Під час приготування необхідно м'ясо перевернути на інший бік.

Далі зробити отвір для виходу пари і готувати до того моменту, поки рідина майже не випарується. Це займе близько півтори години. М'ясо необхідно ще раз перевернути.

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