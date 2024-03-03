Без борошна та яєць: соковиті деруни з хрусткою скоринкою

Зауважте, що не варто при приготуванні дерунів застосовувати блендер — подрібнення в ньому робить їх тонкими і сухими.

Не повірити, але деруни цілком можна приготувати абсолютно без борошна та яєць. На смак — вони ідеальні, соковиті і повітряні. Звичайно ви можете додати 1-2 столові ложки борошна, якщо все ж таки не довіряєте нам, але спробуйте.

Інгредієнти:

картопля — 10-12 шт.;

сметана — 1 ст. л. або молоко (об'єм дорівнює злитій рідині);

цибуля — 2-3 шт.;

олія для смаження, сіль, чорний перець.

Картоплю очистити, натерти на тертушці. Не на найбільшій — на дрібній, з невеликими круглими отворами.

Підкажемо вам деякі хитрощі:

перша — кращі деруни виходять із сортів картоплі із жовтою м'якоттю: вона щільніша, більш крохмалиста, дає менше соку. Тому деруни виходять не сухими, а соковитими, пухкими;

друга — це спосіб подрібнення. Якщо натерти картоплю на великій тертушці, деруни вийдуть дуже хрусткими, але швидко грубіють, тому їх варто вживати гарячими. Якщо хочемо ніжні, трохи м'які, але все ж таки з легким приємним похрускуванням, варто застосовувати дрібну тертушку. А краще за все, чесно кажучи, це м'ясорубка — деруни завжди будуть соковитими, повітряними, ніжними. Тільки не блендер — подрібнення в ньому робить деруни тонкими і сухими;

третя — якщо утворилося багато соку, його треба злити, а краще замінити ложкою густої сметани. Вона додасть дерунам ніжної консистенції і вони не будуть темнішати, ставати синьо-коричневими. А ще сік картоплі можна замінити молоком, але це в тому разі, якщо ви плануєте використовувати борошно.

Подрібнити на тертушці або м'ясорубці цибулю. Додати до картоплі, поперчити на свій смак, посолити.

Змішати все до густої однорідної маси, що нагадує звичайне тісто для дерунів — дуже густої сметани. Тісто не повинно литися з ложки! І тут ще одна хитрість — не додаємо яєць, бо вони роблять деруни важкими, що швидко втрачають ніжність і пишність. Вони не розпадаються? От і добре, головне — смажити правильно.

Фото: pixabay.com

Розігріти сковороду, в якій дно не досить тонке. Олія має закипіти — але її не повинно бути надто багато: вийдуть майже чипси або картопля фрі. Хто любить готувати на смальці — чудовий варіант. Ложкою швидко викласти на сковороду, смажити з двох сторін до золотистого кольору на середньому вогні, на малому — повільно "позолотяться", будуть як "варені", на сильному — стануть жорсткими. І часто не регулюйте вогонь — картопля втратить соковитість.

Ще одна хитрість: аби деруни стали ніжнішими, при смаженні з другої сторони можна накрити сковороду кришкою. А ще можна збризнути їх водою — небагато, зовсім трохи, бо це небезпечно через киплячу олію. І дуже-дуже швидко накрити кришкою.

Фото: pixabay.com

Подавати хоч у гарячому вигляді, хоч у холодному — ці деруни у будь-якому разі гарні.

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