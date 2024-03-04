Картопляні коржі: рецепт смачної та недорогої закуски

Коржі готуються з трьох інгредієнтів. І до них можна додати будь-яку смачну зелень.

Коржі з картоплі готуються, по суті, з тих самих інгредієнтів, що й вареники з картоплею. Але тільки набагато швидше. І виходить дуже смачно. Обов'язково використовуйте вершкове масло, так коржі вийдуть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Картопляні коржі

Інгредієнти:

500 г картопляного пюре (600 г картоплі);

100 г борошна + 50 г;

30 г вершкового масла;

пучок улюбленої зелені;

сіль, перець.

Для змащення:

50 г вершкового масла;

часник.

Картоплю бажано крохмалистого ґатунку, таку саму як і для звичайного пюре. Картоплю відваріть, злийте воду і перетворіть на пюре, додавши вершкове масло. Вершки, молоко додавати не треба.

Додати до пюре дрібно порізану зелень. Стандартний набір: кріп, петрушка і зелена цибуля. Але ви можете використовувати будь-яку зелень і приправи.

Поверхню столу злегка посипте борошном, руки змастіть рослинною олією, і замісіть липке тісто.

Розділіть на 8 частин. Кожну кульку обкатайте в борошні.

Качалку теж посипте борошном. Розкачати кожну кульку в тонке коло завтовшки приблизно 3 мм.

Смажте коржі на сухій сковороді приблизно дві хвилини.

Готові коржі змастіть вершковим маслом. Додати трохи подрібненого часнику. Можна використовувати сухий часник.

Найсмачніше ці коржі гарячими.

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