Картопля по-селянськи з часником: простий і смачний рецепт

Така картопля запікається в духовці. І виходить надзвичайно смачною.

Картопля по-селянськи з часником — це одна з найулюбленіших страв у світі. Її подають навіть у ресторанах. Традиційно готують її на сковороді, але у духовці це вийде смачніше та з меншою кількістю олії. Рецептом поділились на сайті Smachnota.

Картопля по-селянськи з часником

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 велика цибулина;

3-4 зубчики часнику;

4 столові ложки рослинної олії;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки меленого чорного перцю.

Наріжте картоплю великими шматками, цибулю — півкільцями, часник — тонкими скибочками.

Змішайте разом олію, сіль і перець, потім додайте картоплю, цибулю та часник, ретельно перемішайте.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, або фольгою. Розподіліть в один шар та запікайте у розігрітій духовці 45-50 хвилин, поки картопля не стане золотистою і хрусткою.

Періодично перемішуйте картоплю, щоб вона запікалася рівномірно.

Коли картопля готова, дістаньте її з духовки, посипте свіжою зеленню та подайте на стіл.

Якщо хочете, можете трошки відварити картоплю перед запіканням до напівготовності. Чистити її необов'язково, тільки в такому разі її треба ретельно помити.

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