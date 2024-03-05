Деруни по-гуцульськи: рецепт смачної української страви

Страви з картоплі у Карпатах займають особливе місце. І деруни тут готують надзвичайно смачно.

Деруни готують по всій Україні, але особливо смачно – у Карпатах. Назви, до речі, можуть бути й іншими – наприклад, "терти-пляцки", "тертухи", "бандурятники", "кремзлики". Чим вони відрізняються від звичайних дерунів? Їдять їх за гуцульською традицією із густою сметаною або ряжанкою (пахтою). Іноді до сметани додають пересмажені з цибулею гриби, заправлені мукою. Рецептом поділились на сайті Smachnota.

Рецепт карпатських дерунів по-гуцульськи

Інгредієнти:

стара картопля (з молодої деруни не готують) – 5-6 шт;

яйце – 1 шт;

цибулина – 1-2 середні;

часник – 1-2 часточки;

сметана чи кисле молоко – 1,5 ст. л.;

борошно – 2 ст. л. без верху;

соняшникова олія – для смаження;

сіль, перець – на смак.

Очистіть картоплю і потріть на дрібній тертці. Очищену цибулю теж натріть, змішайте із картоплею. Все робіть швидко, щоб картопля не встигла потемніти, а готові деруни були світлими.

Додайте сметану або кисле молоко. А в окремому посуді перемішайте яйце і додайте до дерунів. Борошно додайте в кінці після часнику (його можна потерти або пропустити через прес), солі та перцю. Ретельно перемішайте масу.

Нагрійте сковороду, візьміть із товстим дном, як для млинців. Розігрійте рафіновану олію і кладіть картопляну суміш, набираючи ложкою, у вигляді невеликих оладок. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки.

Готові кремзлики по-гуцульськи складіть у керамічну тарілку. Подавайте із сметаною. Можна додати в сметану свіжий кріп та часник.

Готові деруни часто складають у глиняний горщик, поливають густою сметаною і ставлять на кілька хвилин в духовку.

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