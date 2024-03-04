Найніжніші рибні котлети з форелі: рецепт від Валерія Пономаря

Котлети виходять дуже ніжними й апетитними. Соус та овочі надають їм додаткового смаку.

Рибні котлети з форелі — страва, яку оцінить кожен гурман. Своїм перевіреним рецептом поділився відомий одеський food-блогер Валерій Пономар. Він детально показав і розповів, як правильно приготувати цей кулінарний шедевр.

Найніжніші рибні котлети з форелі

Інгредієнти:

форель — 500 г;

цибуля шалот — 1 шт;

петрушка — 1,5 ст. л;

цедра одного лимона;

часник — 1 зубчик;

сіль і чорний перець за смаком;

болгарський перець — 1 шт;

помідор — 2 шт.

Для соусу:

грецький йогурт — 2 ст. л;

зелена цибуля — 1 ст. л;

яблуко — 1/2 шт;

петрушка — 1 ст. л (можна кінзу);

часник — 1/2 зубчика;

оливкова олія — 1 ст. л;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Підготовлену рибу пропустити через м'ясорубку або дрібно порубати ножем. Усі інші інгредієнти додати до неї та добре перемішати. Прибрати все в холодильник.

Болгарський перець очистити від насіння і плодоніжки, порізати часточками. Помідори теж порізати часточками. Усе змастити олією і запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.

Для соусу змішати всі перераховані вище інгредієнти, за смаком можна додати також сік лимона, хто любить пожирніше.

Котлети обсмажити на розігрітій сковороді по дві хвилини з кожного боку.

Подавати котлети з соусом і запеченими овочами.

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