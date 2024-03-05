Рецепт за 10 хвилин: ніжні рулетики з лавашу із сиром до сніданку

Такі рулетики будуть у пригоді для перекусу на роботі, їх можна взяти на пікнік. Тільки не забувайте, що головний інгредієнт — сир.

Ідеальний варіант для сніданку — готується за 10 хвилин з найпростіших продуктів. Тому сучасна жінка, яка, крім домашнього господарства, виховання дітей і роботи, ще має безліч захоплень, 100% оцінить цей рецепт.

Інгредієнти:

лаваш — 2 листа;

ковбаса варена — 200 г;

твердий сир — 150 г;

кріп — 1 пучок;

майонез — 2-3 ст.л;

олія для смаження;

сіль, чорний мелений перець — за смаком

Підготуємо начинку для рулетиків. Для цього варену ковбасу натираємо на крупній тертушці, а твердий сир – на дрібній. Змішуємо сир та ковбасу у глибокій мисці. Туди ж додаємо дрібно нарізаний кріп, майонез і чорний мелений перець за бажанням. Все ретельно перемішуємо. Має утворитися суміш, схожа на намазку.

Беремо лист лаваша і змащуємо його по всій поверхні підготовленою начинкою. Закручуємо лаваш у рулет і нарізаємо порційними шматочками довжиною 4-5 см. Те саме робимо і з другим лавашем.

Обсмажуємо рулетики з двох сторін до золотистої скоринки. Смажити потрібно на середньому вогні, не накриваючи кришкою. Подаємо рулетики до столу гарячими. Вони виходять хрумкими зовні і ніжними, з тягучим сиром всередині.

Фото: pixabay.com

Звісно, з начинкою для рулетиків можна експериментувати, незмінним інгредієнтом залишається лише сир. У такі рулети можна додавати болгарський перець, помідори, гриби тощо.

Подавайте рулетики з начинкою до чаю, чи кави, а також як доповнення до перших страв. Крім того, такі рулетики можна взяти з собою для перекусу на роботу або навіть на пікнік.

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