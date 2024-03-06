Родом із Китаю: покроковий рецепт смачних пельменів

Вважається, що саме в Китаї вперше придумали готувати страву з відвареного тіста з фаршем усередині. Але в кожній культурі є подібна страва.

Пельмені безсумнівно нагадують вареники. Але готують їх зазвичай невеликими, і компактними. Більше схожими на равіолі, ніж на вареники. І пельмені зазвичай готують із сирим фаршем із приправами. Найкраще брати суміш свинини та яловичини. Приємно, що пельмені можна заморожувати про запас. Рецептом поділилися на сайті Shefkuhar.

Пельмені

Інгредієнти:

300 г м'якоті яловичини;

300 г м'якоті свинини;

одна цибулина;

2 зубчики часнику;

сіль, свіжомелений чорний перець;

олія, сметана та оцет для подачі.

Для тіста:

600 г борошна;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. солі.

Спочатку приготуйте тісто. Просійте половину борошна з сіллю на дошку, зробіть заглиблення, додайте рослинну олію. Підливаючи крижану воду (приблизно 1 склянка), замісіть однорідне м'яке тісто. Дайте йому відпочити півгодини, потім всипте борошно, що залишилося, і вимішуйте 10 хвилин. Після залиште ще на півгодини.

Для фаршу проверніть через м'ясорубку з дрібною решіткою м'ясо. Або візьміть одразу готовий фарш. Очистіть і натріть цибулю та часник на тертці. Змішайте м'ясний фарш із цибулею та часником, щедро посоліть і поперчіть. Поставте фарш у холодильник на 15 хвилин.

Скачайте з тіста ковбаску діаметром 2 см, наріжте її поперек на шматочки завтовшки 1 см. Присипте шматочки борошном і розкачайте в круглі тонкі коржі на присипаній борошном поверхні.

У центр кожного кружка викладіть по ложці фаршу. Защипніть краї, так як на вареники, а потім зліпіть два гострі кути, щоб у вас вийшли круглі пельмені.

Варіть пельмені невеликими порціями у великій каструлі з великою кількістю киплячої підсоленої води. І не забувайте перемішувати, щоб вони не прилипали. Пельмені зазвичай готові вже через 10 хвилин після повторного закипання. Подавайте з маслом, сметаною та оцтом.

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