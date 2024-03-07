Заливний пиріг із куркою на кефірі: як приготувати смачну страву
Цей пиріг готується з куркою, сиром і грибами. І він виходить неймовірно смачним.
Несолодкі заливні пироги можна готувати з різними начинками. Але з куркою, грибами та сиром він виходить особливо смачним. Ця ситна та соковита страва мало кого залишить байдужим. Рецептом поділилися на сайті Zhyttia.
Заливний пиріг із куркою, сиром і грибами на кефірі
Інгредієнти:
Для начинки:
- фарш курячий — 400 г;
- гриби — 400 г;
- сир твердий — 150 г;
- одна цибулина;
- рослинна олія;
- петрушка, сіль, перець.
Для тіста:
- борошно — 200 г;
- кефір — 400 мл;
- два яйця;
- розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.
Спочатку приготуйте тісто. З'єднайте в мисці яйця, цукор і сіль, збийте до піни. Влийте кефір і добре перемішайте.
Борошно просійте з розпушувачем. Всипте в кефірну суміш. Додавайте потроху, ретельно розмішуючи. Готове тісто відставте на 15 хвилин.
Гриби для начинки наріжте скибочками та обсмажте.
Цибулю наріжте кубиками. Петрушку наріжте подрібніше. В окремій мисці змішайте фарш, цибулю, петрушку, сіль і чорний мелений перець.
Натріть сир на крупній тертці. Форму для пирога змастіть рослинною олією. Вилийте у форму приблизно половину тіста. Першим шаром покладіть гриби та розподіліть по формі.
Викладіть на гриби фарш і посипте сиром. Залийте начинку залишками тіста. Розрівняйте та відправте в розігріту духовку. Випікайте за температури 180 °С приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
Готовий пиріг дістаньте з духовки і дайте йому трохи охолонути перед подачею.
Якщо готуєте пиріг із фаршем, то його можна не обсмажувати. А ось шматочки курячого філе краще обсмажити разом із цибулею.
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