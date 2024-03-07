Курячі відбивні в пряному сирному паніруванні: як приготувати смачну страву
Відбивні з стегенець можна приготувати навіть на свято. Це проста та смачна страва.
Такі відбивні краще готувати саме з філе стегенець, тому що таке м'ясо соковитіше, ніж грудки. І цю страву можна подати на святковий стіл, особливо, якщо доповнити її вершковим або грибним соусом. Фокус розповість, як його приготувати.
Курячі відбивні в пряному сирному паніруванні
Інгредієнти:
- курячі стегенця — 700 г;
- два яйця;
- твердий сир — 100 г;
- панірувальні сухарі — 70 г;
- рослинна олія;
- мелена паприка — 1 ч. л.;
- сухий чебрець — 1/2 ч. л.;
- мелений мускатний горіх — 1/2 ч. л.;
- гострий червоний перець — 1/4 ч. л.;
- свіжомелений чорний перець, сіль.
Зробіть на стегенцях надріз до кістки з внутрішнього боку, потім відокремте ножем філе, роблячи невеликі надрізи, і видаліть шкіру.
Накрийте філе харчовою плівкою та відбийте з двох боків. Приправте курку сіллю та перцем.
Сир натріть на тертці, змішайте з сухарями і сухими приправами.
В окремій мисці злегка збийте яйця. Розігрійте сковороду з олією. Вмочіть відбивні спочатку в яйце, потім у сир із сухарями та приправами і смажте по 4-5 хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими.
Такі відбивні можна запекти і в духовці — тоді вони вийдуть менш жирними. І до них ідеально підійде відварений рис, або картопляне пюре.
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