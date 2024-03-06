Голубці по-одеськи: розкриваємо головні та незвичайні секрети
Найкраще голубці виходять у казанку, особливо в чавунному, або каструлі з товстими стінками.
Ви не знаєте рецепт голубців по-одеськи? Ми поділимося з вами. Загалом виходять голубчики, які акуратні, м'які і просто тануть у роті. Ось ви знали, що капустяне листя зовсім не обов'язково відварювати, та й про мікрохвильовку забудьте. Спосіб із морозилкою підкорив нас раз і назавжди. Хитрість полягає в тому, що після заморозки і розморожування листя капусти стає м'яким. При цьому замість того, щоб втратити смак і якусь частину корисних речовин під час варіння, капуста повністю зберігає свої властивості. Ні запаху, ні пари — загалом краса!
Хто не ризикне, тому запропонуємо все ж таки скористатися мікрохвильовкою — 10 хвилин у максимальному режимі і все готово. Тільки не забудьте упакувати качан у пакет для запікання і зробити в ньому дірочки.
Щодо рису, то його можна, звісно, традиційно відварити до напівготовності, а ми пропонуємо просто заздалегідь залити окропом і залишити набухати, поки готуються інші інгредієнти.
Але головний секрет смачних, ніжних і соковитих голубців криється в їх розмірі — що менший голубчик, то менше в ньому самої капусти і більше соковитої та ніжної начинки.
Інгредієнти:
- 1 качан капусти;
- 1 кг свинини з жирком;
- 1 склянка рису;
- 2 цибулини;
- 1 морква;
- 3 ст. л. томатної пасти або можна томатний сік за смаком;
- 3 ст. л. сметани;
- 2 зубчики часнику;
- 1 лавровий лист;
- сіль, духмяний і чорний перець, олія — за смаком.
Особливу роль у голубцях відіграє м'ясна начинка. Якщо зовсім немає часу, можна взяти 50 на 50 яловичого і свинячого фаршу. Але якщо попався гарний шматочок жирної свинини, краще нарубати м'ясо дрібними кубиками, смак виходить зовсім інший. І зовсім не потрібно його обсмажувати.
Нашаткуйте цибулю з морквою та обсмажте на олії до м'якості. Потім змішайте з рисом і м'ясом, посоліть і поперчіть, додайте розчавленого часнику, після чого можна розпочинати формування голубців. Врахуйте, що в начинці не має бути багато рису або овочів. Співвідношення м'яса, крупи та засмажки має бути 2:1:1.
Кожен капустяний лист розріжте на дві, а то й на три смужки. Загорніть по ложці начинки, акуратно формуючи голубчик, і викладіть у каструлю з плоским дном. Найкраще голубці виходять у казанку, особливо в чавунному, або каструлі з товстими стінками.
Тепер потрібно приготувати заливку: просто змішайте гарячу воду з томатною пастою і сметаною, залийте так, щоб вона була врівень з останнім шаром голубців. Додайте лавровий лист і доведіть до кипіння. Потім притисніть тарілкою, накрийте кришкою і томіть на слабкому вогні протягом години. Готово — насолоджуйтеся!
Читайте також:
Простий рецепт: готуємо голубці в мультиварці
Рецепт приготування голубців смачніший за класичний варіант
Традиційна страва по-новому: як приготувати голубці з грибами та рисом
Голубці з секретом: як приготувати улюблену страву з новим смаком (відео)