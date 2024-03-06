Швидка піца з прошуто та сиром: рецепт смачної та ситної випічки

Особливого смаку цій піці надає медовий соус. На приготування страви піде не більше 30 хвилин.

Хочеться піци, а часу обмаль? Тоді рекомендуємо приготувати швидку піцу за рецептом із кулінарного блогу "Душевні рецепти", головною особливістю якої є теплий медовий соус.

Швидка піца з прошутто та сиром рікотта

Інгредієнти:

тісто для піци;

ріккота — 100 г;

прошутто — 150 г;

моцарела — 100 г;

оливкова олія — 20 мл;

рукола — пучок.

Для соусу:

мед — 2 ст. л;

пластівці чилі;

сіль — дрібка;

яблучний оцет — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Пласт тіста для піци змастити оливковою олією, викласти моцарелу і ріккоту. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, хвилин 15-20, поки тісто підрум'яниться.

Поки тісто в духовці, необхідно приготувати соус. Для цього дві столові ложки меду підігріти, можна на водяній бані, посолити, додати оцет і пластівці чилі, все добре перемішати.

На підрум'янену основу викласти прошуто, руколу, полити теплим медовим соусом і можна подавати до столу.

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