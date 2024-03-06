Салат "Шахтарський": швидко, смачно і дуже корисно

Салат виходить ситним і добре втамовує голод, відновлюючи силу. Особливо люблять цю страву чоловіки.

Смачних салатів багато не буває, і їхніх рецептів існує величезна кількість. Сьогодні пропонуємо вам потішити себе та своїх рідних салатом "Шахтарський" за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Він виходить дуже ситний, добре відновлює сили та не залишає відчуття важкості в шлунку.

Салат "Шахтарський"

Інгредієнти:

відварна яловичина — 300 г;

мариновані або солоні огірки — 4-5 шт;

червона цибуля або звичайна — 1 головка;

часник — 2-3 зубчики;

зелений горошок — 200 г;

петрушка;

сіль, чорний мелений перець;

лимонний сік (за бажанням) — 1-2 ст. л;

оливкова або соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Цибулю, порізану півкільцями, промаринувати в яблучному оцті, можна додати по дрібці солі та цукру. Тримати 5-10 хвилин.

Огірки та яловичину нарізати соломкою, зелень порубати, часник пропустити через прес. Усі інгредієнти перемішати, заправити лимонним соком і маслиновою олією, додати сіль, перець, спеції, все добре перемішати.

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