Баварський салат із куркою: як приготувати смачний і поживний салат

Баварський салат із куркою та сухариками ідеально підійде для меню на вечерю. І його можна приготувати на святковий стіл.

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Страви з курки приготувати легко. І вони виходять дуже смачними. Цей баварський салат чимось нагадує салат "Цезар", який часто подають у ресторанах. Це смачна і справді ситна страва, пікантності якій надають сухарики. Рецептом поділилися на сайті Radiotrek.

Баварський салат із куркою та сухариками

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

помідори — 300 г;

твердий сир — 150 г;

несвіжий білий хліб;

рослинна олія — 6 ст. л.;

два зубчики часнику;

петрушка.

Для соусу:

сметана — 200 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

негостра гірчиця — 2 ч. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Куряче філе посоліть, поперчіть за смаком і посипте сушеною материнкою за бажання. Залиште на кілька хвилин.

Підсмажте грудку на сковорідці, потім закрийте сковорідку кришкою і доведіть курку до готовності на слабкому вогні.

Приготуйте сухарики. Зріжте скоринку, наріжте м'якуш кубиками. Часник пропустіть через прес. Кубики хліба розкладіть на деку, вистеленому папером для випічки. Духовку нагрійте до 180 °C. Збризніть сухарики олією з часником і підсушіть близько 15 хвилин перемішуючи.

І курці, і сухарикам дайте охолонути. Помідори наріжте кубиками, як і твердий сир та курку. Петрушку дрібно наріжте.

Змішайте сметану з гірчицею і лимонним соком. Посоліть, поперчіть за смаком і перемішайте. Можна додати трохи сушеного часнику.

Викладіть у миску куряче філе, помідори, сир, петрушку і сухарики, полийте сметанним соусом і подавайте, доки сухарики не розмокли.

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