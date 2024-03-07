Смак з дитинства: котлети з рисом зі шкільної їдальні

Аби котлети добре ліпилися, змочуйте руки у холодній воді.

Ця страва цікава тим, що котлети і рис готуються одночасно на одній пательні. Як результат — смачно, соковито і швидко. Саме так готували колись у шкільній їдальні: три склянки — фаршу, рису і сухарів — і все готово.

Інгредієнти:

фарш — 500 г;

панірувальні сухарі — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

рис — 1 склянка;

окріп — 600 мл;

вершкове масло — 20 г;

олія для смаження;

сіль, перець — за смаком.

Одну склянку панірувальних сухарів заливаємо склянкою води і ретельно перемішуємо. Залишаємо цю суміш на 5 хвилин. В цей час збиваємо до стану пюре подрібнену цибулю та часник або натираємо їх на тертушці.

Фарш перекладаємо у глибоку миску. Можна використовувати будь-який — курячий, свинячий або суміш. До фаршу додаємо пюре з цибулі та часнику, а також набухлі у воді сухарі. Туди ж додаємо 1 яйце, сіль, перець і ретельно вимішуємо фарш. Формуємо котлети круглої або продовгуватої форми. Для того, аби котлети добре ліпилися, змочуйте руки у холодній воді.

Обвалюємо котлети у панірувальних сухарях і обсмажуємо на рослинній олії з двох сторін до золотистості. Кришкою сковороду накривати не треба, смажимо на середньому вогні.

Рис (краще пропарений) добре промиваємо. Викладаємо промитий рис на суху пательню і смажимо його на сухій сковороді 3 хвилини. Заливаємо рис крутим окропом і тушкуємо на повільному вогні 5 хвилин під закритою кришкою. Далі на рис викладаємо шматочки вершкового масла і зверху викладаємо обсмажені котлети.

Накриваємо пательню кришкою і тушкуємо рис з котлетами на повільному вогні 10 хвилин.

Фото: unsplash.com

Смачні пропарені котлети і гарнір з рису готові. Згадали цей смак дитинства?

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