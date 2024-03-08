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Паштет із курячої печінки в духовці: покроковий рецепт смачної закуски

Дар'я Бережна
Фото: shefdonna.com | Паштет, запечений у духовці

Паштет виходить дуже смачним. І його можна нарізати скибочками.

Приготований таким чином паштет виходить щільнішим, і намазати його на хліб уже не вийде. Зате він схожий на ту страву, що спочатку називалася паштетом і готувалася з подрібненого м'яса. Саме про нього йдеться в романі "Двадцять років потому", коли віконт де Бражелон зі своїм слугою ласують паштетом. Фокус розповість, як приготувати смачний запечений паштет.

Паштет, запечений у духовці

Інгредієнти:

  • печінка куряча — 300 г;
  • два яблука;
  • гілочка розмарину;
  • три яйця;
  • молоко — 200 мл;
  • олія рослинна;
  • портвейн або мадера — 300 мл;
  • лавровий лист;
  • білий перець горошком — 1 ст. л.;
  • одна цибулина;
  • масло вершкове — 75 г
  • сіль, свіжомелений чорний перець;
  • два жовтки.

Курячу печінку вимийте, замочіть у холодному молоці та залиште в холодильнику на вісім годин. Після цього шматочки печінки дістаньте і обсушіть паперовим рушником.

Яблука вимийте й акуратно виріжте серцевину. Запечіть у духовці. На це піде близько 10 хвилин.

Цибулю очистіть і подрібніть. Розмарин розберіть на листочки. Горошини перцю розчавіть. Розігрійте в сотейнику олію, обсмажте цибулю, розмарин, перець і розкришений лавровий лист.

Влийте портвейн і готуйте на сильному вогні, періодично помішуючи близько 10 хвилин. Зніміть з вогню і додайте вершкове масло, перемішайте до його повного розчинення. Дайте охолонути.

З яблучної шкірки вишкребіть м'якоть. Перекладіть приготовану раніше цибульну суміш у чашу блендера, додайте яблучну м'якоть і холодну курячу печінку.

Додайте яйця та жовтки. Збийте в однорідну масу і перетріть через сито. Приправте сіллю та перцем. Розкладіть паштет у порційні формочки, накрийте і запікайте в духовці 40 хвилин за 180°С. Дайте паштету охолонути і потім поставте його в холодильник на чотири години.

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