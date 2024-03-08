Котлети з броколі: рецепт ситної страви до будь-якого гарніру
Як гарнір до котлет можна подавати булгур, рис, картопляне пюре.
Броколі — продукт багатьма дуже недооцінений. Особливо чомусь його не люблять діти, і батькам доводиться чимало постаратися, щоб мотивувати своє чадо з'їсти хоч шматочок цього неймовірно корисного овоча. Пропонуємо вам рецепт від кулінарної блогерки Поліни, яка пропонує приготувати апетитні котлети з броколі з курячим м'ясом. Вони виходять неймовірно смачні та сподобаються всім.
Котлети з броколі
Інгредієнти:
- курячий фарш — 500 г;
- яйця — 1 шт;
- броколі — 300 г;
- цибуля — 1 шт;
- сіль, сухий часник.
Спосіб приготування:
До фаршу додати яйце, подрібнену в чаші блендера броколі та цибулю. Якщо немає блендера, то дрібно нарізати суцвіття броколі та цибулю. Посолити, додати спеції та добре перемішати до однорідності.
Вологими руками сформувати невеликі котлети і перекласти на застелене пергаментом деко.
Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25-30 хвилин.
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