Смачна українська каша "Зозуля", яку готують понад 100 років (відео)

Аби пшоно не гірчило, якщо зберігається надто довго, його потрібно залити окропом і залишити на 20 хвилин, потім ретельно промити.

Цю старовинну українську страву готують на Вінниччині вже понад 100 років. Називається вона "Зозуля" та її внесено до Національного переліку нематеріальної спадщини України. Достатньо простий рецепт приготування каші передають із покоління у покоління, розповідають в ефірі "Суспільне. Винніця".

Пшоно — це цільне зерно, тому воно може гірчити, якщо зберігається досить тривалий час. Але цього можна позбутися. Залийте пшоно окропом та залиште на 20 хвилин, потім рідину злийте та промийте кілька разів крупу під водою.

Молоко та вершкове масло краще взяти жирне, щоб отримати максимально насичений та ніжний смак. Цю кашу томлять в печі, але можна її приготувати й в каструлі — на плиті або у духовці.

Інгредієнти:

350 г пшона;

1 л молока 2,5%;

2 яйця;

150 г цукру;

100 г маку;

200 г вершкового масла 82,5%;

дрібка солі.

Пересипте мак в миску та залийте окропом. Залиште на годину.

Пшоно гарно промийте і потім засипте у казанок. Залишіть на 20 хвилин, а потім відкиньте на дрібне решето, знову помийте і перекладіть у казанок.

Залийте у крупу молоко і доведіть його до кипіння. Але за ним потрібно стежити, аби не збігло. Як жартує господиня Наталія Стецюк, "втече — не наздоженете". Потім зменшіть вогонь до середнього, варіть 15-20 хвилин.

Мак відкиньте теж на дрібне решето і почекайте, поки вся вода стече. Додайте до каші. Каша стала "рябенькою" — тому й "Зозуля".

Вбийте в миску 2 яйця, додайте 150 г цукру та збийте віничком. Цукор не весь розчиниться і це нормально на даному етапі. Влийте суміш в каструлю з пшоном та додайте 100 г вершкового масла. Ретельно перемішайте, накрийте кришкою та зробіть маленький вогонь. Варіть ще 20 хвилин.

В кінці приготування додайте другу половину вершкового масла і знову ретельно перемішайте.

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