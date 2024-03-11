Куряча печінка з овочами: з'їдять за одну хвилину

Кулінари зауважують, що будь-яке печінку головне — гарно промити.

Варіант сніданку із курячої печінки з овочами — це смачне поєднання доступних продуктів. До речі, цю страву можна навіть подати на святковий стіл. Повірте, і домашні, і гості з’їдять цю смакоту за одну хвилину.

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

цибулина — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сирі яйця великі — 3 шт.;

відварені яйця — 3 шт.;

зелена цибуля — пучок;

соєвий соус — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/3 ч. л.;

рисове борошно — 1 ст. л.;

олія для смаження;

твердий сир — 20 г.

Печінку добре промити, залити водою та поставити на плиту. Дозволити покипіти протягом 5 хвилин, зняти з вогню та відкласти на решето.

Нарізати ріпчасту цибулю дрібними кубиками та перекласти її на розігріту сковорідку з олією. Натерти свіжу моркву на середній тертушці й додати до цибулі. Перемішати та тушкувати до готовності.

В окрему миску розбити три яйця та збити їх вінчиком. Подрібнити зелену цибулю та додати до яєчної суміші. Відварити три яйця вкруту (8-10 хвилин після закипання води) та нарізати на середні кубики. Перекласти в миску до зеленої цибулі. До готової овочевої засмажки додати соєвий соус, перемішати та перекласти до всіх інгредієнтів.

Нарізати печінку на середні шматочки та ретельно змішати всі продукти. Додати сіль, перець чорний мелений, рисове борошно та знову перемішати. Добре розігріти олію на сковороді та перекласти у неї підготовлену масу. Розподілити столовою ложкою, формуючи рівний шар. Покрити кришкою та готувати на слабкому вогні протягом 20-25 хвилин.

Після цього натерти твердий сир на великій тертушці та посипати ним готову страву. Знову прикрити кришкою та готувати ще близько 2 хвилин. Смачного!

Фото: unsplash.com

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