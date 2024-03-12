Краще, ніж ковбаса з магазину: рецепт смачної шинки з індички

Така шинка ідеально підходить для бутербродів. І ви самі можете додавати в неї інгредієнти за смаком.

Така шинка, яка легко може стати альтернативою ковбасі та шинці з магазину, дуже легко готується. І ви самі можете регулювати кількість солі та спецій. А також додавати в неї смачні інгредієнти, які урізноманітнюють рецепт. Як його приготувати шинку з індичатини, розповіли на сайті Kamelena.

Шинка з індички

Інгредієнти:

600 г індичого м'яса (стегна або гомілки);

100 г бекону;

50 г сиру;

50 г замороженої суміші (горошок, кукурудза, перець);

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. паприки;

0,5 ч. л. сухого часнику;

сіль, перець.

М'ясо поріжте великими шматками і прокрутіть на м'ясорубці на великій решітці, або подрібніть у комбайні, але не довго, щоб шматочки відчувалися. Можна взяти і готовий фарш. Найкраще для шинки підійде стегно індички, воно більш м'ясисте.

Додайте соєвий соус, паприку, часник, посоліть і поперчіть. Ви можете підібрати інші спеції на свій смак, наприклад, коріандр, зіру, мускатний горіх тощо. Перемішайте м'ясну суміш.

Додайте порізаний дрібними кубиками бекон і сир, а також овочеву суміш. Ретельно вимішайте і "відбийте" фарш.

На столі розкладіть фольгу, складену вдвічі, а на неї викладіть фарш довгою ковбаскою.

Щільно загорніть м'ясо у фольгу, як цукерку.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку, і готуйте 40-60 хвилин. Потім дістаньте і дайте постояти 10 хвилин. Шинку можна їсти як гарячою, подавши до гарніру, а можна остудити і подавати як закуску, або використовувати для бутербродів.

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