Торт Пташине молоко: покроковий рецепт класичного десерту

Цей смачнючий торт з'явився завдяки польським кондитерським. Саме в Польщі почали готувати цукерки з такою смачною повітряною начинкою.

Торт Пташине молоко в минулі роки був одними з найбажаніших ласощів. Рецепт же торта з'явився завдяки польським кондитерам. У 1930-х роках XX століття в Польщі стали випускати шоколадні цукерки, основу яких складала повітряна маса, що нагадує зефір. Вони мали великий успіх і отримали назву "Пташине молоко". Пізніше смачні цукерки, а потім і торт стали випускати і в Україні. Але торт із найніжнішою текстурою можна приготувати і вдома. Рецептом поділилися на сайті My Nizhyn.

Торт "Пташине молоко"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

яйця — 4 шт;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно — 160 г + ще трохи для підготовки форми;

щіпка солі;

вершкове масло для змащування форми.

Для глазурі:

гіркий шоколад (60% какао) — 150-200 г;

вершкове масло — 50 г.

Для крему:

картопляний крохмаль — 1 ст. л;

питна вода — 180 мл;

яйця — 10 шт;

цукор — 400 г;

ванільний цукор — 3 ч. л.;

молоко — 250 мл;

вершкове масло — 300 г;

желатин — 40 г.

Спочатку приготуйте тісто для бісквіта. Яйця збийте міксером зі звичайним і ванільним цукром, доки не вийде пишна й однорідна маса.

Борошно просійте з сіллю і невеликими порціями додайте до яєчної маси. Швидко перемішайте. Глибоке деко або форму для випічки (20х30 см), змастіть олією і присипте борошном.

Тісто вилийте у форму і розрівняйте ножем. Висота шару має бути близько 1 см. Випікайте до золотистого кольору за 180°C 10-15 хвилин.

Готовому бісквіту дайте повністю охолонути. Потім основу торта "Пташине молоко" розріжте на 2 пласти.

І приготуйте крем для торта. Крохмаль розведіть 30 мл води, щоб не було грудочок. У глибокій жароміцній мисці збийте жовтки з 200 г звичайного цукру та ванільним.

Влийте молоко і перемішайте. Додайте крохмаль і знову ретельно перемішайте. Миску встановіть на гарячу водяну баню і, безперервно помішуючи, варіть до загустіння.

Миску з масою для крему торта зніміть з вогню і дайте повністю охолонути. Вершкове масло наріжте кубиками і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. Потім додайте в остиглу масу і збийте міксером.

Желатин залийте 150 мл води і залиште на 20 хвилин для набухання. Потім розчиніть на гарячій водяній бані та процідіть через сито, щоб не було грудочок.

Білки для крему збийте з 200 г цукру до міцних піків. Потім, збиваючи, тонкою цівкою влийте злегка остиглий желатин. Крем має стати однорідним.

Невеликими порціями, постійно збиваючи міксером на середній швидкості, додайте приготовану раніше яєчно-масляну масу. Крем готовий.

Пласт бісквіта покладіть у глибоку форму відповідного розміру. Вилийте крем, накрийте другим коржем і приберіть торт у холодильник на 5 годин.

Для глазурі шоколад розтопіть із вершковим маслом на водяній бані або в мікрохвильовці. Торт обережно перекладіть із форми на тарілку. Полийте глазур'ю і приберіть у холодильник на 1 годину.

Можна скропити бісквітні коржі невеликою кількістю будь-якого вершкового лікеру, і додати пару столових ложок лікеру в крем.

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