Закуска з оселедця та плавленого сиру: рецепт смачної та простої намазки

Цю намазку зазвичай готували в період дефіциту. І називали її закускою "як червона ікра".

Закуска з оселедця і плавленого сиру зазвичай готується з дуже солоною рибою. Якщо змішати оселедець з іншими інгредієнтами, то тоді він виходить схожим за смаком на червону ікру. Колись це був дефіцит, на відміну від солоного оселедця. Тож закуска була вельми популярною. Можна використовувати 200 грамів готового філе, або один цілий оселедець. Як приготувати смачну закуску, розповіли на сайті Kamelena.

Закуска з оселедця

Інгредієнти:

200 г філе оселедця (або 1 цілий оселедець);

200 г плавленого сиру (2 плавлених сирка);

50 г моркви;

50 г вершкового масла.

Сирки покладіть на 20 хвилин у морозилку, щоб легше натирати на тертці. Моркву відваріть до м'якості. На це піде півгодини. І остудіть.

Тут є два варіанти приготування. Можна нарізати всі інгредієнти дуже-дуже дрібними шматочками і перемішати з м'яким вершковим маслом. А можна подрібнити всі інгредієнти в блендері й також змішати з вершковим м'яким маслом.

Так маса вийде більш однорідною.

Який спосіб би ви не обрали, після того, як приготуєте намазку, поставте її в холодильник, щоб закуска трохи охолола. Закуску з оселедця і плавленого сиру добре подавати на скибочках хліба, грінках, або з відвареною картоплею.

Як обробити оселедець

Якщо використовуєте цілий оселедець, то його спочатку потрібно обробити. Відріжте голову, розріжте вздовж черевця і вичистіть нутрощі. Ретельно промийте оселедець всередині та зовні. Далі зробіть зріз на спинці риби, вирізавши верхній плавник. Захопіть шкіру від голови, акуратно потягніть і зніміть шкіру як рукавичку. Потім стягніть шкіру також і з іншого боку. Виріжте всі плавники і відріжте хвіст.

Далі оселедець надріжте вздовж спинки, і розділіть тушку на дві половинки. Вийміть хребет разом із реберними кістками.

Ретельно вивчіть тушку і видаліть усі реберні кістки, що залишилися, пінцетом.

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