Ідеальний перекус: як приготувати англійські "пастуші" пиріжки з м'ясом

Це дуже смачні пиріжки із начинкою. Їх легко приготувати та зручно брати із собою на пікнік, чи на роботу.

Англійські "пастуші" пиріжки з м'ясом прийнято подавати з бульйоном, або легким супчиком на обід. Їх також зручно брати з собою на роботу, в школу, чи пікнік. Фарш для начинки можна готувати не тільки з яловичини, чи телятини, але і з м'яса птиці, наприклад, індички, курки чи качки. Рецепт цих пиріжків з м'ясом досить цікавий. Їм поділились на сайті Smachnota.

Англійські "пастуші" пиріжки з м'ясом

Інгредієнти:

300 г борошна;

350-400 г телятини (м'якоть) або філе індички, курки чи качки;

160 грам вершкового масла;

1 велике куряче яйце;

250-280 грам картоплі;

150 грам цибулі ріпчастої;

три столові ложки м'ясного бульйону;

за смаком суміш різної зелені: шавлія, шпинат, петрушка, чебрець;

перець і сіль за смаком, олія для смаження начинки, приблизно 50-70 мл.

Просіяне борошно та охолоджене нарізане масло перетріть у крихту руками. Влийте три столові ложки холодної води, додайте щіпку-півтори солі й замісіть тісто.

Тісто має вийти м'яким. Загорніть його в плівку та покладіть в холодильник на 40 хвилин. А поки наріжте кубиками цибулю та обсмажте.

М'ясо теж наріжте або нарубайте дрібно шматочками до стану фаршу. Додайте до цибулі. Картоплю наріжте дуже тонкими скибочками. Потім посоліть начинку й поперчіть. Покришіть зелень, влийте бульйон і протушкуйте на невеликому вогні близько 15 хвилин під кришкою. Періодично перемішуйте.

Тісто дістаньте із плівки і розділіть на 6 рівних порцій. Кожну розкачайте до товщини 3 мм. Розподіліть по тісту начинку, змастіть край коржів збитим яйцем і зліпіть овальні пиріжки з гострими кінчиками.

Змастіть зверху ще яйцем і відправте на деку в духовку, включену заздалегідь та розігрійте до 200°С. Через 20 хвилин англійські "пастуші" пиріжки з м'ясом та картоплею будуть готові.

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