Рецепт тістечка з дитинства: свіжі "каштанчики", які тануть у роті (відео)
Головний секрет улюбленого тістечка "каштан" — тісто замішується на варених жовтках, які перетираються виделкою або натираються на тертці.
Пам'ятаєте солодкі темні кульки, які називалися "каштанами"? Так-так, це саме те тістечко, яке продавали в кіоску із солодощами неподалік від дому і на яке завжди вистачало з кишенькових грошей.
Головний секрет "каштанчиків" — у тому, що тісто замішується на варених жовтках, які можна натерти на тертушці, а можна розім'яти виделкою. А ще смак цього десерту залежить від того, у чому наприкінці обкачати його — у кокосовій стружці, посипці, подрібнених вафлях чи шоколадній глазурі.
Інгредієнти на 40 "каштанів":
Для тіста —
- 200 г вершкового масла;
- 5 яєць;
- 3 ст. л. сметани;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 10 г ванільного цукру (1 пакетик);
- жменя горіхів (будь-яких, краще глазурованих).
Для помадки і посипання —
- 100 г вершкового масла;
- 1 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. какао;
- 30 мл молока (або води).
Залиште вершкове масло нагріватися до кімнатної температури. За цей час відваріть яйця, приберіть шкаралупу і відокремте жовтки від білків. Натріть жовтки на тертушці. Для зручності їх можна просто розтерти з ванільним цукром.
Змішайте розм'якшене вершкове масло з жирною сметаною, жовтками, ванільним цукром і дрібкою солі. Розмішайте борошно з розпушувачем і, повільно додаючи до масляної маси, замісіть пружне тісто. Врахуйте, що воно не повинно липнути до рук.
Розділіть тісто на 40 частин або на кульки зручного розміру. У кожну покладіть горішок. Можна замість горішка використовувати коктейльну вишню або сухофрукти.
Викладіть кульки на пергамент і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин. Тісто має трохи підрум'янитися. У принципі, навіть у такому вигляді "каштанчики" вже можна подавати до чаю.
Поки тісто випікається, займіться глазур'ю, а точніше помадкою. Змішайте вершкове масло, цукор, какао і молоко в сотейнику і, помішуючи, доведіть до кипіння. Потім обваляйте "каштани" в кокосовій стружці, какао або просто в цукровій пудрі. Щоправда, тоді вийдуть білі "каштани". За бажанням можна використовувати будь-яку посипку.
А ще можна зробити "каштанчики" за рецептом, який пропонує улюблений YouTube.Важливо
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