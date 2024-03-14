Японські панкейки: як приготувати смачний сніданок

Японські панкейки вже давно стали хітом соцмереж. Вони виходять пишними і нагадують суфле.

Панкейки традиційно готують у США. Але японські панкейки відрізняються: вони виходять більш пишними за рахунок яєць. Також обов'язково потрібно додати ванільний цукор або інший ароматизатор за смаком. Щоб тісто вийшло правильне, потрібно ретельно збити білки й акуратно їх вмішати в тісто. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Японські панкейки

Інгредієнти:

4 білки;

2 жовтки;

60 г борошна;

50 г цукру;

40 г молока;

20 г рослинної олії;

10 г ванільного цукру;

1 ч. л. розпушувача (без гірки);

дрібка солі.

Білки покладіть у чисту суху ємність, додайте сіль, і ретельно збийте, поступово додаючи цукор. Жовтки, ванільний цукор покласти в іншу миску і перемішати вінчиком. Додайте молоко, рослинну олію і перемішайте.

Додайте борошно, змішане з розпушувачем, і перемішайте до однорідності.

Додайте до жовткової маси трохи збитих білків і активно перемішайте. Потім вмішайте всі інші білки частинами. Це потрібно робити дуже делікатно, лопаткою.

Тісто виходить дуже легким, ніжним і повітряним.

Сковороду трохи розігрійте, змастіть за допомогою пензлика олією. Викладайте тісто ложкою, а потім зверху ще по ложці тіста. Додайте на сковорідку кілька чайних ложок води, але не на самі панкейки, а поруч. Закрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні близько п'яти хвилин.

Переверніть і смажте ще 5 хвилин, теж під кришкою. Потрібно бути готовим, що панкейки частково осядуть після випічки.

Подавайте їх до столу відразу після приготування. До японських панкейків чудово підійдуть збиті вершки, грецький йогурт, мед, джем або сезонні ягоди.

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