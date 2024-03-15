Зрази з грибами з фаршу: як приготувати смачну страву на вечерю
Такі зрази називають "а-ля Нельсон". Але історія замовчує, чому їх назвали на честь британського адмірала.
Зрази з фаршу з грибами а-ля Нельсон готують уже понад 150 років. Один із перших рецептів зраз а-ля Нельсон належить віленчанці Вінценті Завадській, яка опублікувала його 1858 року. І це вельми популярна страва в Польщі та країнах Балтії. Їх готують зі смачним соусом і вони чудово підходять до вечері. Рецептом поділилися на сайті 700 vilnius.
Зрази а-ля Нельсон
Інгредієнти:
Для зразків:
- 1 кг фаршу (700 г яловичини + 300 г свинини);
- 2 яйця;
- 4-7 сушених грибів;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 120 г сала або шинки шматком;
- 1 ст. л. панірувальних сухарів;
- 1-2 ст. л. грибного відвару;
- борошно для панірування.
Для підливи:
- 20 г вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- 2-2,5 склянки грибного бульйону;
- 2-3 ст. л. сметани;
- сіль, цукор, оцет.
Приготувати фарш, як на котлети додайте яйця. Візьміть сушені гриби, залийте водою та відваріть, поки бульйон не стане темним. Наріжте цибулю та підсмажте на сковороді. Гриби дрібно наріжте та покладіть у сковороду.
Відваріть сало, або шинку в невеликій кількості води до м'якості та дрібно наріжте і додайте до грибів. Обсмажуйте суміш ще близько хвилини.
Додайте сухарі. Усе пропаріть, додавши 1-2 ст. л. грибного відвару. Перемішайте й остудіть.
Сформуйте зрази, обваляйте в борошні та смажте на гарячій сковороді з двох боків у вершковому маслі до готовності.
Приготувати підливу. У вершковому маслі обсмажте борошно і додайте грибний бульйон, сметану, трохи солі та оцту за смаком, можна додати цукор. Прогрійте.
Залийте зрази підливою і поставте в духовку. Готуйте при 180°С близько 10 хвилин.
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