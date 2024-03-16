Для тих, хто любить солодке, але не хоче повнішати: спробуйте мелайний коржик (відео)
Насправді страви із кукурудзи дуже корисні і смачні — не викликають алергії і не додають ваги, багаті на амінокислоти і вітаміни, нормалізують обмін речовин і зміцнюють імунітет.
Ви не знаєте, що таке мелайний? Це — кукурудзяний, тобто вироблений з кукурдзяного борошна. Насправді дуже корисний і смачний — не викликає алергії і не додає ваги, багатий на амінокислоти і вітаміни, нормалізує обмін речовин і зміцнює імунітет.
Традиційний мелайний коржик, або мелайний токан, печуть у багатьох містечках на Закарпатті. Спробуйте і ви — запевняємо, вам сподобається.
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа (середній помол) — 300 г;
- пшеничне борошно — 70 г;
- олія — 100 г;
- кефір або квасне молоко — 300 мл;
- яйця — 2 шт.;
- розпушувач для тіста — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.
Випікаємо при температурі 180-200 градусів 60-80 хвилин, перевіряємо готовність за допомогою зубочистки. Влітку у тісто можна додавати зелене листя цибулі.
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