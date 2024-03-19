Булгур у мультиварці і на плиті: просто, смачно і з "родзинкою"

Каша булгур стане відмінним доповненням до юшки або капусняку, а також з нього можна зробити чудовий плов з овочами.

Останнім часом каша булгур набула популярності в Україні, хоча країни її походження розташовані на Близькому Сході. Роблять її з пшениці — зерна пропарюють і дроблять. Такий спосіб обробки зерен спрощує приготування та скорочує час, але при цьому не позбавляє крупу корисних властивостей. Ділимося з вами професійними порадами кулінарів, як приготувати кашу з булгуру швидко і просто.

Булгур у мультиварці

Інгредієнти:

булгур — 250 г;

вершкове масло — 40 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 500 мл.

Увімкніть режим "Жарка". Помістіть у чашу мультиварки вершкове масло, розтопіть його і всипте булгур.

Обсмажувати потрібно 3-5 хв., часто перемішуючи — ось це і "родзинка", бо тоді каша буде смачнішою і матиме яскравий золотистий колір.

Додайте сіль, гарячу воду. Закрийте кришку та активуйте на пів години програму "Каша/Крупи".

Фото: pexels.com

Якщо ви купили булгур у герметичній упаковці, то мити його не обов'язково, тому що він уже одразу готовий для приготування.

Булгур на плиті

Можна варити булгур й іншим способом. У каструлю налийте трохи олії, всипте крупу та обсмажуйте хвилини три до золотистого кольору. Після цього влийте воду, м'ясний або овочевий бульйон — у пропорції 1:2, тобто на 1 склянку крупи має бути 2 склянки води.

Перемішайте, додайте сіль і мелений чорний перець і готуйте на середньому вогні 15-20 хвилин.

Потім покладіть кашу в тарілку і за бажанням додайте вершкове масло. Для багатогранності – капніть лимонним соком або невеликою кількістю соєвого соусу. Якщо бажаєте використовувати соус, то при варінні не додавайте сіль.

Які спеції можна додавати у булгур

Якщо ви хочете урізноманітнити смак та аромат булгуру, то при варінні додайте неочищений зубчик часнику. А потім заберіть його. Ще цій крупі підходить бадьян, паличка кориці або бутони гвоздики.

Також до булгуру можна додавати всі спеції, які використовують для приготування плову — зіра, барбарис та кмин.

Фото: pexels.com

Де можна використовувати булгур

Ця крупа стане відмінним доповненням до юшки або капусняку. Також з нього можна зробити чудовий плов з овочами. Булгур можна використовувати для начинки у перчиках або голубцях.

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