Ніжний хрусткий кляр: секрети приготування (відео)
Вид кляру вибирають залежно від продуктів, які потрібно підсмажити — риба, м'ясо, овочі, морепродукти.
Залежно від того, що ви хочете приготувати, вибирають вид кляру — рідкого тіста, в яке вмочують продукти перед обсмажуванням або приготуванням у фритюрі. Наприклад, якщо необхідно приготувати сухуватий продукт, такий як шматочки курячого філе, слід зробити рідкий кляр, оскільки він легше пропускає всередину продукту масло, а значить, готове м'ясо буде набагато соковитіше. Для соковитих продуктів навпаки — потрібно використовувати густий кляр, тоді він ніби запечатує сік усередині.
Отже, перший кляр — для будь-чого: риба, м'ясо, кільця цибулі, шматочки морепродуктів.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 4-5 ст. л.;
- вода — 40-50 мл;
- сіль, перець — за смаком
- рибне філе — 300 г;
- олія для смаження.
Кроки приготування — на відео.
Два рецепти кляру для відбивних
Смачні, соковиті — без кляру такого ефекту повноти смаку не буде. І те, що свинина досить жирна, це не означає, що її можна готувати просто в борошні та яйці.
Кляр №1
Перший варіант буде на основі панірувальних сухарів. З ними виходить хрустка скоринка. Для його приготування потрібно змішати разом 1 яйце, 100 мл борошна та 150 мл панірувальних сухарів. Замість них можуть бути й панірувальні крихти.
Кляр №2
Для нього знадобляться: 1 яйце, 2 ст. л. сметани, 2 ст. л. борошна, 3 ст. л. твердого сиру, 2 ст. л. свіжої петрушки, борошно для панірування. Відбивні з таким кляром мають легку свіжість зелені.
Хитрощі кляру
- Важливо ретельно змішувати всі інгредієнти максимальної однорідності.
- Вода чи молоко, які додаємо в кляр, мають бути холодними.
- Кляр краще готувати заздалегідь, за годину до приготування страви. Справа в тому, що за цей час клейковина втрачає еластичність, і тісто краще прилипатиме до продукту. Перед приготуванням варто перевірити консистенцію кляру. Потрібно лише вмочити в нього ложку, і якщо кляр рівномірно її покриває і не просвічує поверхню ложки, він приготовлений правильно.
- Також перед вмочуванням у клярі продукти краще промокнути паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Тоді зчеплення кляру та продуктів буде краще. Крім того, продукти можна трохи присипати борошном або рисовим крохмалем.
- Сушені трави, спеції, зелень можна додавати в густий кляр, адже рідкий просто не втримає їх усередині при жарінні.
- Перед обсмажуванням продуктів у клярі масло на сковороді повинне добре нагрітися, щоб кляр швидко схопився і тримав форму. Перевірити ступінь нагрівання можна, крапнувши краплю кляру на сковороду. Якщо він відразу схопиться, то олія досить нагрілася.
- Приготовлені в клярі продукти краще викладати на паперовий рушник, щоб вони вбрали зайвий жир.
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