Італійська яєчня: рецепт фрітатти з горошком і пармезаном у мультиварці

Фрітатту можна готувати на плиті, в духовці або мультиварці.

Фрітатта — це популярна страва, яку найчастіше готують на сніданок і іноді на обід. Вона являє собою омлет з овочами, грибами або м'ясом, щедро всипаний натертим сиром і запечений у духовці. Як приготувати фрітатту з горошком і пармезаном, розповіли в блозі "Кулінарія". Рекомендуємо вам спробувати цю напрочуд просту і смачну страву.

Фрітатта з горошком і пармезаном

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

вершки — 4 ст. л;

консервований зелений горошок — 150 г;

помідори — 2 шт;

сир пармезан — 50 г;

мускатний горіх мелений — дрібка;

рослинна олія — 2 ст. л;

кріп;

сіль.

Спосіб приготування:

Помідори помити, зняти з них шкірку, обдавши окропом, нарізати часточками. Викласти їх у змащену олією чашу мультиварки, посолити, додати горошок.

Яйця збити з вершками, мускатом і сіллю. Залити в чашу до решти інгредієнтів.

Готувати фритатту необхідно 20 хвилин у режимі випічки. Потім посипати її подрібненим кропом і тертим сиром і готувати в тому ж режимі ще 5-7 хвилин.

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